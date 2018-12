De opening van Lelystad Airport: ‘Je hoeft toch niet voor elke scheet naar Londen?’

Update/Video Burgemees­ter Marcouch reageert ontzet op familiedra­ma in Arnhem

17:28 ARNHEM - In de Dragonstraat in Arnhem is een lijk gevonden in een woonhuis. Het gaat volgens buurtbewoners om een steekpartij binnen een gezin. De politie heeft kort op de melding een 40-jarige verdachte aangehouden nadat er een melding binnenkwam over een geëmotioneerde man in de buurt van de Graslaan.