De oproep van de predikanten heeft veel weg van een wanhoopsoffensief

Oproep dominees: ga niet allemaal in de Biblebelt wonen, kom naar Amsterdam!

8:56 AMSTERDAM/ EDE - De kerken van christelijk Nederland raken in de grote steden in het gedrang omdat gelovigen ‘te veel samenklonteren in veilige havens op de Biblebelt'. ,,Kom naar de stad!”, zo luidt de opmerkelijke oproep van een groep Amsterdamse predikanten aan geloofsgenoten.