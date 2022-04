De oren van de paashaas stonden in de wapperstand

Ik weet het antwoord: ja, het wordt opgehaald. Je moet er alleen vroeg bij zijn. Bij ons is de service tussen 08.00 en 13.00 uur gepland, maar op de feestdagen willen ze dikwijls al om 08.00 uur precies langs jakkeren, waarschijnlijk omdat de ophalers zin hebben in hun vrije dag en ook lekker naar de meubelboulevard willen.



Daarom deed ik gisteren al iets voor achten mijn huismannenplicht en ik kreeg er ook wat voor terug: ik zag immers een paashaas op de fiets. Best een grote paashaas, ik bedoel, er zat heel wat in dat pak dat grijs-bruin van kleur was. ‘Taupe’, zou mijn moeder zeggen, en altijd als ze de naam van die kleur uitsprak, glimlachte ze geheimzinnig, we wisten niet waarom.