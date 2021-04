De organisatie van de Vierdaagsefeesten trekt te snel de stekker eruit

Coronavirus LIVE | Advies: Geef elke zwangere vrouw een coronaprik, West-Australië in driedaagse lockdown

8:45 De Nederlandse werkgroep COVID-19 en Zwangerschap adviseert om zwangere vrouwen in te enten met de vaccins van Pfizer/BioNTech of Moderna. Eerde klonk het advies om alleen kwetsbare zwangere vrouwen te vaccineren, maar na nieuw onderzoek klinkt nu het advies om alle zwangere vrouwen met voorrang een prik te geven. Nederlandse kerken, moskeeën en andere godsdienstige gebouwen gaan tien dagen dicht, mochten ze een coronabrandhaard blijken. Het kabinet neemt dat advies van de Raad van State over. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog.