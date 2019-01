De overbodige kerstboom moet het huis uit... Hier kan die naar toe

Eén ding is zeker: een kerstboom verbranden is uit. Waar dit vroeger nog een traditie was, zijn er momenteel nog twee gemeenten in het verspreidingsgebied van De Gelderlander waar een verbranding op grote schaal gebeurt: Mook en Middelaar en in alle dorpen van West Maas en Waal. Onder toezicht van de brandweer gaan daar honderden ingeleverde bomen in de hens.



,,Dat dit steeds minder gebeurt, is niet gek’’, zegt Gerrit Jansen, huisbioloog van De Gelderlander. ,,Vroeger was dit een echte traditie. Maar tegenwoordig zijn we ons steeds meer bewust van de hoge mate aan CO2-ontwikkeling bij het verbranden. Dat de fik er niet vaak meer ingaat, lijkt me erg zinvol.’’



Ook in Arnhem is op wijkniveau een kerstboomverbranding. In de wijk De Paasberg wordt zaterdag een grote stapel bomen aangestoken, onder het genot van een drankje en iets lekkers.