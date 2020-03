De overheid kan beter miljarden steken in het testen van mensen op het coronavirus dan in het steunen van bedrijven

Lezers helpen lezers Autofanaat wacht op de gouden tip: wat is het verhaal achter zijn oude cabrio?

29 maart HUISSEN - John Vontenie (68) uit Huissen is in het bezit van een oude MG MGB: een zwarte cabriolet uit 1966. Hij kocht hem in 1997. Na jaren touren begon het onlangs te kriebelen: want wat is nou het verhaal achter de oldtimer? Een zoektocht naar de eerste eigenaar strandde helaas al vrij snel.