De overheid moet nu zeer terughoudend zijn met uitdelen van boetes

Een prik in je bovenarm van Jan soldaat; militairen helpen nu mee met vaccineren

31 mei ARNHEM - Hij draagt een wit hesje van de GGD, maar daaronder is het legergroen duidelijk waarneembaar. De soldaat van de Luchtmobiele Brigade vraagt aan de Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch of hij angst voor naalden heeft. Terwijl die lacht en nee schudt, glijdt de naald al zijn bovenarm in. Een moment later is de burgemeester gevaccineerd.