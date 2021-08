De passie spat er vanaf bij het stijlvolle Nacional, maar de chef-kok is hem gesmeerd

De energie knalt ons door de ingang tegemoet. Met een enorm enthousiasme ontvangt de gastheer - de eigenaar - ons en binnen no-time zitten we met uitzicht op een waanzinnig stijlvolle zaak. Het maakt in een klap alle wanstaltige serres en windschermen goed die we tijdens de wandeling langs de Waalkade in Nijmegen tegenkwamen.



Licht wapperende gordijnen als in een beachclub, natuurlijke tinten, kunst en hoogteverschillen, en relaxte maar tegelijk energieke muziek in een zaak met een perfecte akoestiek. Hier is iemand met veel gevoel voor sfeer en stijl aan de gang geweest. Buiten op het terras kijk je op de Waal en voor wie met de hele familie het Bertolli-gevoel wil, kan de meterslange tafel onder de bomen reserveren.