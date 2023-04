De politie beschikt over 1 miljard ‘criminele’ chats en de teller loopt door

Maxime Meiland kan met boek succes van haar ouders niet evenaren

Slecht nieuws voor Maxime Meiland. Haar boek met haar levensverhaal scoort minder goed dan dat van haar ouders. Stonden zowel Erica als Martien nog op de eerste plek in De Besteller 60, hun dochter debuteerde op plek vier en zakt een week later nog een plekje. Pijnlijk, omdat ze juist in het boek zegt meer geld te willen verdienen voor haar bijdrage aan hun reallifesoap.