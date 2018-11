De politie had die criminele chatsite langer moeten afluisteren voor nog meer info

Nijmeegse politie waarschuwt jonge ex-overval­lers: er wordt op je gelet

21:05 NIJMEGEN - Nijmeegse jongeren die in verleden al eens een overval of straatroof hebben gepleegd, krijgen binnenkort bezoek van de politie. Bij wijze van waarschuwing. Om ze te laten merken dat ze nog altijd in de gaten worden gehouden. ,,De politie gebruikt deze methode al wat langer, maar we gaan dit nu op een structurele manier doen”, zegt een woordvoerder van burgemeester Hubert Bruls.