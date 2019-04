De politie kan zich beter bezighouden met belangrijkere zaken dan wietteelt

Video Gerichte aanslag op man (49) in Breda: slachtof­fer zwaarge­wond door brand, politie zoekt dader

8 april BREDA - Een 49-jarige man uit Breda is maandagavond zwaargewond geraakt bij een aanslag op zijn leven. Het slachtoffer liep ernstige brandwonden op en is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. De politie gaat uit van een gerichte actie en is op zoek naar één of meerdere daders, zo laat een woordvoerder aan BN DeStem weten.