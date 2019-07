De politie moet alle incidenten gewoon naar buiten brengen

Jouw meningHet was groots en grandioos, de Vierdaagsefeesten. Over geweld, vernielingen en arrestaties hoorden we niet. Is er dan niets gebeurd terwijl er elke dag van de feesten ongeveer 200.000 mensen in het centrum van Nijmegen rondliepen, vaak met een alcoholische (of andere) versnapering achter de kiezen? Jawel, zegt ook de politie, maar ‘we melden geen uitgaansgerelateerde incidenten meer'.