De politie moet alles op alles zetten om de identiteit van de relschoppers boven water te krijgen

VIDEO Fietsster ten val op Vordense­weg Warnsveld: traumaheli­kop­ter komt helpen

21:17 Een fietsster is zondagavond ten val gekomen in het buitengebied van Warnsveld. Omdat de fietser een hoofdwond heeft is de traumahelikopter opgeroepen. Totdat de arts ter plaatse is wordt de vrouw in de ambulance behandeld.