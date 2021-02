De politie moet een oogje dichtknijpen bij de sneeuwpret

Column Ellen Willems Het viertal heeft met de neus een comforta­bel nest gebouwd

10 februari De wateraanvoer voor de varkens is afgesloten, dus dat betekent met gieters vanuit de keuken richting weiland sjouwen. Drie keer per dag moet ik de speciekuip opnieuw vullen, want het vriest pittig hard en ze gooien de bak om. Sinds een veearts tegen me zei dat een varken heel snel ‘verzout’ bij te weinig vocht, vind ik dat een angstaanjagend scenario.