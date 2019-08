De politie moet niet meer ingezet worden bij evenementen

Paardrijd­sters Lisa en Lindy redden zwaargewon­de mountainbi­ker uit bos

8 augustus Het moest een ontspannen ritje worden, woensdagavond in het bos tussen Eerbeek en Laag-Soeren. Maar het ongedwongen paardrijden van Lisa du Buisson (27) uit Laag-Soeren en Lindy Pasman (31) veranderde plots in een enorme adrenalinestoot toen ze een zwaargewonde mountainbiker vonden. Het doortastende optreden van de vriendinnen dat volgde, was voor de hulpdiensten van grote waarde. ,,Het leek wel een film.’’