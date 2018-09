De politie-oproep om mee te zoeken naar Lili en Howick was verkeerd

Dodelijke bacterie rukt op in Nederland: 18 doden en 78 ernstig zieken

21:37 Dit jaar zijn al 78 mensen ernstig ziek geworden door de snel oprukkende bacterie meningokokken type W, van wie er achttien zijn overleden. Dit is veel meer dan vorig jaar, toen er zes doden vielen. Nabestaanden vinden dat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) veel eerder in actie had moeten komen.