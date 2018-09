De positie van Alexander Pechtold is onhoudbaar geworden

Ex Pechtold: Heb nooit de intentie gehad om de publici­teit te zoeken

0:13 Anne Lok, voormalig fractievertegenwoordiger van D66 in Meppel is totaal niet blij met de publiciteit rond haar verbroken relatie met D66-leider Alexander Pechtold. ,,Maar ik moet mij wel verweren”, zegt zij in een interview met Dagblad van het Noorden.