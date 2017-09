De Posjes: We hebben la dolce vita gevonden

Stephan en Ilona Pos zijn de smaakmakers van realityserie Helemaal het Einde . De Nederlandse familie is nu weer even over uit Chili om hun ‘posecco’ aan de man te brengen. ,,Ineens wil iedereen met ons op de foto.''

Net nog werd Stephan Pos de plaatselijke kapper ingetrokken. Of hij niet even op de foto wilde. Ilona en hij, de sterren van Helemaal het Einde, genieten van de aandacht die ze krijgen nu ze even tien dagen terug op vaderlandse bodem zijn. Negen maanden geleden lieten ze huis en haard achter om samen met hun zoons Björn en Tygo in Chili een nieuw bestaan op te bouwen, voor het oog van de camera’s van RTL 4. Ze zijn daar inmiddels zo geworteld, dat hun tijdelijke terugkomst niet voelt als een thuiskomst. ,,Maar het voelt wel gewoon’’, zegt Stephan. Ilona: ,,Alsof we negen maanden terug in de tijd zijn. Heel vertrouwd, maar we vinden het ook lekker om straks weer terug te gaan naar Chili. Dat is ons thuis nu.’’ En zelfs daar zijn de fans op zoek naar hun huis. Ilona: ,,Nederlandse toeristen die appartementencomplexen afgaan om ons te vinden. Heel bijzonder.’’

Stephan, die voorheen zijn eigen bouwbedrijf had, en Ilona, voormalig financial controller, wilden niets liever dan hun eigen Chileense bubbelwijn op de markt brengen. Het resultaat is vanaf nu te koop: de Familie Pos Collection Sparkling Wine Brut en de POSsé, de rosé-variant van de ‘posecco’. Ilona: ,,Het gaat waanzinnig goed, we hebben al 75.000 flessen verkocht.''

Daar ging wel een heleboel aan vooraf. Ze begonnen, net als de twee andere gezinnen die met het programma meedoen, met een stoffig stukje grond op het Chileense platteland. Binnen een week hadden ze elektriciteit en stromend water geregeld, waar de anderen nog aanmodderden. ,,We wilden direct meters maken. Waarom afzien en moeilijk doen met jezelf in een teiltje wassen. Dat is toch niet nodig?’’ zegt Ilona.

Bedankt lieve honderden POSitives voor jullie aanwezigheid/verhalen/cadeautjes/enthousiasme. Wij ontvangen graag jullie foto's zodat wij kunnen nagenieten. #POSontour Geweldige foto's van #nicoliensijtsema en geweldige gastvrijheid #beachclublemmer #wijnvoordeel #familieposcollection #helemaalheteinde Een foto die is geplaatst door Familie Pos Collection (@familieposcollection) op 19 Sep 2017 om 14:20 PDT

Opvallen

Het gezin viel op. Ze hadden het over dure tassen en auto’s en waren kind aan huis bij de traiteur in het Gooi, terwijl ze in een simpel rijtjeshuis woonden. Werden betiteld als wannabe-snobs. Was het een uitgekiende marketingstrategie, zodat iedereen het over de Posjes – en dus hun wijn – zou hebben? Ze kunnen er hard om lachen. . ,,Het was echt geen vooropgezet plan om zo over te komen. Dat we zo overkwamen, kwam zo over door de voice-over. Ik heb één Michael Kors-tas bij de outlet gekocht. Het ging ook over drie auto's, maar daar zaten de werkbussen van mijn mans afbouwbedrijf ook bij. Onze privé-auto was tien jaar oud!''

Quote We zijn ons niet anders gaan gedragen. Daardoor hebben we de gunfactor gekregen Stephan: ,,We hebben niets groter gemaakt dan het is. What you see, is what you get.'' Ilona: ,,Dit is wie we zijn, waar wij van houden. We zijn heel direct, hebben wat aparte humor. Daar moesten mensen misschien even aan wennen.'' De kritiek op sociale media was in het begin niet mals. ,,Soms ook heel hard over onze kinderen. Dat hakt erin'', zegt zij. Hij: ,,We zijn ons niet anders gaan gedragen. Daardoor hebben we de gunfactor gekregen.''

Hun relatie is door het hele avontuur hechter geworden. ,,Ik denk dat we de eerste twee maanden nog nooit zo hard met elkaar hebben gelachen. Zaten we daar op dat stukje grond, met helemaal niets, slechte wijn te drinken uit pak’’, zegt Stephan. Ilona: ,,Wij zien daar de hilariteit wel van in. We wisten allebei: hier gaan we niet blijven, we gaan zo snel mogelijk weg. Nu we in Santiago wonen, met de wijnvelden op een half uur rijden, hebben we la dolce vita gevonden.’’ Stephan brengt zijn zoons nu elke dag naar school. Dat had hij nog nooit gedaan, hij was altijd om 6 uur ’s ochtends de deur uit. Ilona werkt ‘harder dan ooit’, maar geniet ook meer. ,,We kunnen onze tijd nu zelf indelen. ’s Avonds klappen we weer de laptop open, maar dan kunnen we ’s middags wel iets met de jongens doen.’’

Stephan checkt de weersvoorspelling. In Santiago is het 25 graden – op het zuidelijk halfrond begint de lente nu. Ilona slaakt een uitgelaten kreet. ,,Wat heerlijk! Ik kan niet wachten tot we weer terug zijn.’’ Stephan: ,,Zie je ons al op het dakterras zitten?’’