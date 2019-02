De provincie moet geen cent betalen aan de Vuelta

VIDEO Ingetogen ‘herinne­rings­mo­ment vol hoop’ in Nijmeegse binnenstad

21 februari NIJMEGEN - Met muziek, zang, gedichten, verhalen en hardlopers met fakkels is donderdagavond onder grote belangstelling in de Nijmeegse binnenstad stilgestaan bij de slachtoffers van het bombardement op 22 februari 1944, 75 jaar geleden. Het ‘herinneringsmoment vol hoop’ duurde een kwartier en had een ingetogen sfeer. Bij diverse naamplaatjes in de bestrating, die herinneren aan de bijna 800 slachtoffers en die de grens markeren van het verwoeste gebied, verzamelden zich groepjes mensen.