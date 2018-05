De rechter moet rekening houden met dominee die haar aanvaller zielig vindt

Ed Nijpels gaat het land in: 'Het is hier geen bananenre­pu­bliek'

Ed Nijpels gaat het land in. De voorzitter van het Klimaatberaad wil horen wat mensen te zeggen hebben over klimaatverandering en energietransitie. Te beginnen in Gelderland. ,,Het is ondenkbaar dat het niet lukt."