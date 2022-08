De regen komt eindelijk, maar kan de grond dat aan? Zo voorkom je dat je tuin in een waterballet verandert

Het nadeel van forse regen na een periode van droogte is dat de bovenlaag van de grond dichtslaat. Daardoor neemt de grond nauwelijks water op. Dat wordt uitgelegd in de onderstaande video.



Veel regenwater komt via straatputjes in het riool terecht. Dat kan die plotselinge grote hoeveelheid water niet snel genoeg afvoeren. Het riool loopt dan over. Zo komt ongezuiverd rioolwater in de sloot, stadsgracht of rivier terecht. Vissterfte op die plekken is dan vaak het gevolg.