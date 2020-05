De regering doet meer dan genoeg om banen te redden

NOS-hoofdredac­teur over ophef Divibokaal: ‘Draait niet alleen om etniciteit’

15 mei Kamervragen, veel boze reacties en een vlammende column van Özcan Akyol. De NOS kreeg vandaag veel over zich heen nadat naar buiten was gekomen dat de nieuwstak van de omroep een wisselbokaal heeft als beloning voor het aanbrengen van diversiteit in de berichtgeving.