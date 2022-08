‘De rillingen liepen me over het lijf’: dag na vondst doodgestoken buurvrouw zijn straatgenoten in shock

Iets verderop heeft zich in een portiekflat op twee hoog een heus familiedrama afgespeeld, blijkt niet veel later. Een man heeft een vrouw doodgestoken, en dat zou gebeurd zijn in het bijzijn van twee kinderen. Volgens meerdere omwonenden gaat het om een Syrisch gezin, dat in 2015 de oorlog ontvluchtte in eigen land. Eerst kwam de man naar Arnhem, later zou de vrouw met de kinderen in het kader van gezinshereniging zijn gevolgd.