De salarissen van leraren moeten onder het nieuwe kabinet omhoog

A73 richting Nijmegen dit weekend weer op slot, files verwacht

7:05 GENNEP - Verkeer vanuit het zuiden dat komend weekeinde over de A73 richting Nijmegen wil, moet rekening houden met files en vertragingen. De A73 tussen knooppunt Rijkevoort en Malden gaat vrijdag vanaf 21.00 negen uur tot maandag 06.00 uur voor de tweede keer in korte tijd dit najaar op slot in de rijrichting Nijmegen.