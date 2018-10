De scheve snuit van paard Zeppe en de coupe van cavia Harrie: dit zijn jullie beste selfies met dieren

Vernieti­gend inspectie­rap­port: dementeren­den in Zetten onveilig

15:13 ZETTEN - De inspectie voor de gezondheidszorg heeft een vernietigend rapport geschreven over Het Witte Huis in Zetten. Maar volgens eigenaar van de instelling, Mark Wensink, komt het negatieve rapport vooral door de beoordelingswijze. ,,We zijn een klein initiatief, maar moeten voldoen aan de eisen van een groot verpleeghuis.’’