De sneltest is best onbetrouwbaar, maar toch belangrijk om te doen: ‘Zeer besmettelijke mensen haal je er wel mee uit’

Niet gevacci­neerd en toch op stap? Dat is behoorlijk ingewik­keld voor jeugd uit kleine dorpen

30 september DE PEEL/KEMPEN - Na anderhalf jaar thuiszitten wil je er weer op uit voor een biertje in de plaatselijke kroeg of met je vrienden naar een festival. Als dat met Testen voor Toegang moet en je woont in Elsendorp of Lage Mierde, heb je een flink eind te fietsen. Jongeren ervaren nog wel meer hinder. ‘Het kost zoveel moeite!’