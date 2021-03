De sociale huurwoning is een Haagse melkkoe: miljoenen gingen naar het Rijk, maar écht gebouwd werd er bijna niet

Duizend huizen erbij per jaar in Oost-Nederland

Dit is wat er is gebeurd: in het verspreidingsgebied van De Gelderlander (Arnhem/Nijmegen, Veluwe, Achterhoek) waren er in 2010 187.339 sociale huurhuizen. Tien jaar later, in 2020, zijn dat er 195.588: 10.249 meer dus. Omgerekend kun je zeggen: 1000 huizen per jaar erbij. In het verspreidingsgebied van de Stentor is het aantal sociale huurhuizen met 5645 toegenomen (van 144.078 naar 149.723).



In de regio waar Tubantia verschijnt, gaat het wel bergafwaarts: een krimp in tien jaar tijd van 901 sociale huurhuizen (van 85.582 naar 84.681). Kijk naar Hengelo. De stad telt anno 2020 853 sociale huurhuizen minder, die zijn vermoedelijk verkocht of gesloopt. In Aalten in de Achterhoek zijn nu ook 152 sociale huurhuizen minder.



In Enschede, een stad met veel woningzoekenden, kwamen er in die periode 185 huurhuizen bij. Het aantal inwoners groeide nauwelijks, met 1000 mensen. Apeldoorn - dat wel met dik 5000 inwoners groeide - kwamen er slechts 271 sociale huizen bij. In Arnhem waren dat er beduidend meer: 1378. Net als in Nijmegen waar het huizenbezit van de corporaties groeide met 1774 sociale huurwoningen.