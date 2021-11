De steenuil doet het goed in de Achterhoek: ‘Als je er een van dichtbij ziet ben je verkocht’

De Achterhoek en Twente vormen het belangrijkste bolwerk van de steenuil in Nederland. Dankzij de gastvrijheid van boeren en buitenlui floreert het uiltje in Oost-Nederland, blijkt uit 35 jaar intensief onderzoek. Onderzoeker Ronald van Harxen uit Winterswijk schreef er een boek over, met in de hoofdrol streekbewoners die als noaste noaber het uiltje voor geen goud op hun erf zouden willen missen.



De steenuil broedt in de Achterhoek en Twente nog steeds op honderden erven, de laatste jaren veelal in nestkasten, soms nog ‘ouderwets’ onder het dak van een schuurtje of in een boomholte van een oude fruitboom of knotwilg.