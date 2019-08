De stikstofuitspraak die Nederland vleugellam maakte: honderden projecten liggen stil

Ineke uit Bennekom verkoopt lingerie aan huis: ‘Mensen geven zich letterlijk bloot aan mij’

18:06 BENNEKOM - Een nieuwe bh of slips kopen is voor de meeste vrouwen een drama. Alles moet uit om te passen, je staat te bibberen in het hokje en vaak weet je eigenlijk ook niet goed welke maat je eigenlijk hebt. Ineke Boon uit Bennekom helpt vrouwen: zij verkoopt lingerie aan huis.