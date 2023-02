De strijd om de windmolens is nog maar net begonnen: ‘Omwonenden profiteren er echt van’

Oorlog Oekraïne LIVE | Zelenski: ‘2023 wordt het jaar van onze overwin­ning’

In Nederland wordt uitgebreid stilgestaan bij de inval in Oekraïne, deze ochtend een jaar geleden. Duizenden Oekraïners die in Nederland verblijven, houden in de Jaarbeurs in Utrecht een herdenking. Volg alle ontwikkelingen in ons liveblog hieronder.