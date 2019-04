De talibancommandant met de zilveren schoentjes

Een gewapende man begeleidt me naar het huis van de talibancommandant. Die ontvangt me na lang aarzelen voor een interview. We wandelen door een achterbuurt van Kaboel in Afghanistan en komen dan aan bij een binnentuin, waar een groep mannen aan het bidden is. De gewapende man buigt zich naar mijn oor en fluistert. ,,Hij is het. Daar vooraan.’’



Ik leun tegen de muur van het huis en wacht op de kleine man met de zwarte tulband en de donkere baard. Als hij klaar is, komt hij naar me toe, en geeft hij me met een grote glimlach een stevige handdruk. Sakhi Dada Mullah Muhajed. ,,Welkom.’’



Deze man was ooit een beruchte talibancommandant. Was de baas over duizenden strijders. Vocht tegen buitenlandse militairen, waarschijnlijk ook tegen Nederlanders. Zijn schoenen trekken mijn aandacht. Het zijn zilveren schoentjes met de punten naar boven, een soort Aladdin-schoentjes. Ik moet me inhouden om niet te lachen.