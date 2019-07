De teek leek weg, maar het is nat en het wordt weer warmer: is er reden tot paniek na de tekenpiek?

Een tekenpiek? Die hebben we net achter de rug, blijkt uit de laatste cijfers op tekenradar.nl. In juni steeg het aantal meldingen van tekenbeten, veelal ook in Gelderland, met twintig procent ten opzichte van het gemiddelde aantal per maand.



Afgelopen weken zakte dat aantal weer.



,,Maar nu we een aantal dagen regen hebben gehad en de temperatuur weer stijgt zul je zien dat het aantal tekenbeten weer zal toenemen”, zegt Arnold van Viet, bioloog aan de Wageningen Universiteit en een van de initiatiefnemers achter tekenradar.nl. Met dat meldpunt houden onderzoekers de opmars van de teek in de gaten. En vooral nieuwe verschijnselen, zoals koortsmeldingen na een tekenbeet en de verspreiding van de ziekte van lyme en andere ziektes.



Op tekenradar.nl is te zien dat er wekelijks tientallen mensen een tekenbeet melden. Niet vreemd, uitgerekend nu verblijven mensen veel in het gras en de tuin omdat ze aan het kamperen zijn, of evenementen zoals de Vierdaagse en andere festivals bijwonen.