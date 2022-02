De tics van Dion (24) werden in coronatijd erger en erger: ‘Ik draaide helemaal door’

VIDEO Persoon omgekomen bij misdrijf in Enschede, verdachte aangehou­den

ENSCHEDE - In een woning aan de Varviksingel in Enschede is zaterdagavond een misdrijf gepleegd, waarbij iemand om het leven is gekomen. De politie zette de omgeving ruim af en liet weten dat er een verdachte werd aangehouden. Het incident vond plaats in de relationele sfeer.

7:28