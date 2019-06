De tijd van loze dreigementen is voorbij: schepen die ontgassen moeten fors worden beboet

TomTom: Arnhem en Nijmegen bij de 7 drukste steden van Nederland

8:07 ARNHEM/NIJMEGEN - Arnhem en Nijmegen staan hoog in de top 10 die TomTom Traffic Index maakte van steden in Nederland met de meeste vertraging in het verkeer in 2018. Arnhem is vierde op de lijst met 24 procent vertraging, Nijmegen zevende met 22 procent vertraging.