De Top 2000, ik vind er niets meer aan

Ontstane situaties Over het belang van ponywei­tjes en glooiende graslanden

Mijn goede vriend Menno appte me afgelopen maand over de kap van een bosje in Arnhem-Zuid. Elke dag, al jarenlang, reed hij er langs op weg naar zijn werk. Hij was eraan gehecht, een bocht om, en dan dat bosje. En was het weg, kaal. De bomen moesten wijken voor een torenflat.

