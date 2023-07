De toverdoos van de longarts was leeg: Remko Meddeler verloor van de storm die asbestkanker heet

‘Hele drukke zaterdag’ op Europese wegen, Brennerpas geblok­keerd door klimaatac­ti­vis­ten

Op meerdere wegen naar populaire vakantiebestemmingen in Europa is het deze zaterdag erg druk. In Frankrijk stond op het hoogtepunt, iets voor het middaguur, bijna 1100 kilometer file, laat de ANWB weten. Dat is meer dan vorig weekend op het drukste moment.