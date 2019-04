Zorgbehoe­ven­de ouderen Dunya Zorggroep staan op straat door conflict met Menzis

21:57 NIJMEGEN - Dunya Zorggroep heeft per direct de zorg gestaakt van twee huizen in Elst en Arnhem waar in totaal 26 zorgbehoevende ouderen wonen. Directeur Dilan Kocer zegt dat ze de huizen niet kan openhouden, omdat Menzis Zorggroep weigert de meeste cliënten een persoonsgebonden budget toe te kennen.