De VAR maakt het voetbal kapot

Italiaanse nieuwssite vergist zich in stuk over Achterhoek­se Photoshop-fa­naat Ard Gelinck

4 februari De Italiaanse nieuwssite The Post Internazionale heeft de Nederlandse volkszanger André Hazes (25) vandaag aangezien voor de Amerikaanse acteur Brad Pitt. De naam van de 55-jarige Hollywoodster staat onder een foto waarop in werkelijkheid Hazes te zien is. De zanger zelf vindt het prachtig. ,,Ik zeg het thuis al jaren’’, grapt hij op Instagram.