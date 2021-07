De veel besmettelijkere deltavariant van het coronavirus rukt op: dit moet je erover weten

Coronavirus LIVE | Corona-app ruim drie miljoen keer gedownload; Israël strenger na opmars deltavari­ant

11:13 Reizigers binnen de Europese Unie kunnen nu hun digitale coronacertificaat gebruiken. Ruim drie miljoen mensen hebben volgens het ministerie van Volksgezondheid de CoronaCheck-app gedownload. ,,Nu de app ook toegang verschaft tot andere EU-landen, kan de zomer echt beginnen”, aldus minister De Jonge. Douaniers in bijna alle lidstaten kunnen aan de hand van QR-codes vaststellen of iemand volledig gevaccineerd is, negatief getest of onlangs besmet is geweest. Israël verplicht mensen opnieuw om binnen mondkapjes te dragen. Ook wordt overwogen om alleen gevaccineerden toegang te geven tot bepaalde locaties en evenementen. Het laatste nieuws rond het coronavirus lees je in ons liveblog.