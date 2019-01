De veerkracht van tante Gülsüm: ‘Het is het waard, elke seconde op deze aarde’

Even zie ik iets glinsteren in de ogen van tante Gülsüm. Het leven is mooi, zegt ze. Ondanks alle tegenslagen, ontberingen en verliezen. ,,Het is het waard, elke seconde dat we rondlopen op deze aarde.’’



Even daarvoor deed ze de deur open van deze kleine woning in Apeldoorn. Ze heette me welkom met een warme glimlach en nam mijn jas om die op te hangen. Even later kwam ze naast me zitten op de bank, een kleine, vriendelijke vrouw.



Ze verhuisde hiernaartoe vanuit de Turkse stad Amasya in 1972. Haar echtgenoot wilde naar het buitenland en kon terecht bij de fietsfabriek van Sparta. Zelf werkte ze ook in fabrieken, later was ze maatschappelijk werker, tolk en vrijwilliger.