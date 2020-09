De Veiligheidsregio’s moeten de vrijheid krijgen lokale uitzonderingen op de regels te maken

Greetje geeft moed nooit op in haar strijd voor toiletten: ‘Elke trein een plee!’

19:18 Opnieuw voert Greetje van Amstel actie voor de komst van toiletten in de treinen op het traject Arnhem- Winterswijk. Ze staat samen met Sandra Gosseling van actiegroep ‘Treinen met Toiletten' donderdag op het treinstation in Terborg, om te pleiten voor wc’s in de treinen op het traject Arnhem-Winterswijk.