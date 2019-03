De Veluwse wolvin is nu gek op wild, maar doodde onderweg wel de meeste schapen

De Noord-Veluwse wolvin heeft twee records op haar naam staan, blijkt uit die cijfers. Ze veroorzaakte de dood van de meeste schapen in één keer: het aantal werd later vastgesteld op 31. En ze doodde verreweg de meeste schapen in totaal van alle wolven die ons land bezochten sinds 2017. Wolvin GWxxxf staat op nummer twee in de kill-lijst. De x'jes maken duidelijk: onderzoekers hebben vastgesteld dat het steeds om dezelfde wolf gaat, maar het is onbekend van welk roedel dit dier afkomstig is.