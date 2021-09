De verborgen schoolkosten in het voortgezet onderwijs: ‘Waar betaal ik eigenlijk voor?’

Schoolboeken zijn gratis, maar voor andere zaken moeten ouders wél de portemonnee trekken: laptop, rekenmachine, excursies, werkweken, de kerstviering of het volgen van een sport-, techniek- of cultuurstroom. Om hoeveel geld het gaat, verschilt per school, leerjaar en onderwijstype. Maar het gaat al snel richting honderden euro’s per leerjaar, berekende Van Gijssel. Hij kwam deze zomer in het nieuws met zijn strijd tegen de dure grafische rekenmachines in het voortgezet onderwijs, waarvoor hij bijval kreeg uit het hele land.