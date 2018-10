De vernieuwde Gelderlander-app: vanaf nu draait alles om jouw regio!

Maksim (14) en Denis (10) willen niet meer terug naar Oekraïne: ‘Hier horen we thuis’

6:47 Morgen buigt de rechter zich over de vraag of Maksim en Denis Andropov terug naar hun ouders en zusje moeten in Oekraïne of dat ze voorlopig in Amersfoort mogen blijven en in Culemborg naar school mogen. ,,We missen onze ouders en Arina wel, maar we blijven toch liever hier.’’