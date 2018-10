De verwijzing naar ons koloniale verleden bij deze pepernoten is ongepast

Voetganger omgekomen bij aanrijding in Eindhoven: ‘kleine witte auto’ rijdt door richting centrum

23:02 EINDHOVEN - Een voetganger is vrijdagavond op de Leenderweg in Eindhoven overleden na een aanrijding. De bestuurder van de auto schepte de man en is daarna doorgereden richting het centrum. Het voertuig is aan de voorzijde flink beschadigd.