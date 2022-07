De Vierdaagse schraapt de roest van de rails, de marsleider ligt vooral wakker van het weer

,,Waar hebben we ons in godsnaam druk over zitten maken toen?”



Marsleider Henny Sackers heeft de lachers op zijn hand. Het is half juni, alle mensen met een centrale rol in de organisatie zijn bijeen voor de ‘zijn we er klaar voor’-vergadering, zoals de bijeenkomst wordt genoemd. In hotel Val Monte in Berg en Dal blikt de marsleider kort terug op de Vierdaagse van 2019, naar de dag dat ze in hetzelfde hotel met nagenoeg dezelfde mensen ook aan de vooravond stonden van de Vierdaagse. ,,Wat was toen het belangrijkste item waar we over hebben zitten dubben? De eikenprocessierupsbedreiging...”



Hoe de wereld er een paar jaar later totaal anders uit kan zien.



Luister in onze Vierdaagsepodcast hoe de voorbereidingen verliepen.