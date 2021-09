De vijver van Chelsea is leeg voor Vitesse: directeur Spors naar Londen voor gesprekken

Briefjes van ‘Roy en zijn partner’ wekken wantrouwen in het Sonsbeek­kwar­tier: ‘Dit lijkt werk van beleggers’

8 september ARNHEM - Bewoners in de Arnhemse wijk Sonsbeekkwartier hebben onlangs een brief in de bus gekregen van Roy en zijn partner: of ze hun huis willen verkopen? ,,Best een chique flyertje voor Roy en zijn partner”, zegt een bewoonster die het briefje van de mat raapte.