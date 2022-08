De vogelgriep is het zoveelste signaal dat Nederland te veel (pluim)vee heeft

Wéér is het raak bij de Albert Heijn in Groesbeek: niet een vrachtwa­gen, maar een personenau­to rijdt muurtje omver

Het zit de Albert Heijn in Groesbeek niet mee. Weer is het muurtje bij de supermarkt beschadigd. En dat terwijl het muurtje vrijdag - na drie dagen metselwerk - weer hersteld was na de vorige aanrijding.

18:31