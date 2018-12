De voorwaarden zijn niet ideaal, maar de wietproef moet doorgaan



jouw meningDe burgemeesters in Gelderland waren enthousiast over de proef met legale wietteelt, maar van die goede zin is niet zoveel meer over. De reden: de burgemeesters balen van de voorwaarden die aan de proef zijn gesteld, zoals de maximale duur van vier jaar en de regel dat er niet aan mensen van buiten de gemeente mag worden verkocht.