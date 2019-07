De VS zijn de terechte wereldkampioen vrouwenvoetbal

VIDEO Per direct verbod op verkame­ring in Arnhems Spij­kerkwar­tier

20:58 ARNHEM - Het is met onmiddellijke ingang verboden om in het Spijkerkwartier woningen op te splitsen in verhuurbare kamers. Ook het splitsen van woningen in meerdere zelfstandige woningen in de Arnhemse wijk is tot nader order verboden.